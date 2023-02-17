Icon

خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان مرعش مجرد بروفة  Icon لقطات توثق أضرار زلزال الفلبين القوي Icon 3 أدوات لترشيد استهلاك المياه Icon مارسيلو غروهي يخطف الأنظار بدوري روشن Icon لقطات من استقبال المصلين في المسجد الحرام بدهن العود والبخور Icon مواعيد الفحص الدوري المعتمدة للمركبات لأول مرة Icon تاريخ مواجهات النصر والتعاون بالدوري Icon شقيقة زعيم كوريا الشمالية في خطر بسبب الصراع العائلي Icon حقيقة رحيل دي ماريا عن يوفنتوس Icon تقويم التعليم: أصل الهوية مطلوب داخل لجنة الاختبار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بفعل بيانات اقتصادية أمريكية متباينة وزيادة المخزونات

النفط يغلق على انخفاض طفيف

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
النفط يغلق على انخفاض طفيف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهت أسعار النفط جلسة أمس الخميس على انخفاض طفيف بعد تداولها في نطاق محدود، إذ كانت السوق تعكف على دراسة مؤشرات اقتصادية أمريكية متباينة وآفاق تعافي الطلب الصيني مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

انخفاض 24 سنتًا

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 85.14 دولار للبرميل، بانخفاض 24 سنتًا.

قد يهمّك أيضاً
Img

المملكة تتصدر العمل الإغاثي العالمي.. مواقف مجردة من أي حسابات

Img

10 آلاف دورة تدريبية لأبناء الأحساء وقروض بقيمة ملياري ريال

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 78.49 دولار للبرميل، بتراجع عشرة سنتات.

ولفتت بيانات أمريكية إلى أن سوق الوظائف في الولايات المتحدة لا تزال قوية، وفي نفس الوقت، انخفض مؤشر لنشاط الصناعات التحويلية في منطقة وسط المحيط الأطلسي بشكل غير متوقع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول أمس الأربعاء: إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع.

التعاملات الآسيوية

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس الخميس، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا إلى 85.64 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا إلى 78.93 دولار.

كما تلقت الأسعار دعمًا من توقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط مليوني برميل يوميًّا في عام 2023، بزيادة 100 ألف برميل يوميًّا عن توقعات الشهر الماضي، إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميًّا، وأن الصين مصدر 900 ألف برميل يوميًّا من الزيادة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...
الرياضة

السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...

الرياضة
ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...

الرياضة
السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...
السعودية اليوم

السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...

السعودية اليوم
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...
السعودية اليوم

تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...

السعودية اليوم
فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية
السعودية اليوم

فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية

السعودية اليوم
ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم