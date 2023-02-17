النفط يغلق على انخفاض طفيف

أنهت أسعار النفط جلسة أمس الخميس على انخفاض طفيف بعد تداولها في نطاق محدود، إذ كانت السوق تعكف على دراسة مؤشرات اقتصادية أمريكية متباينة وآفاق تعافي الطلب الصيني مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

انخفاض 24 سنتًا

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 85.14 دولار للبرميل، بانخفاض 24 سنتًا.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 78.49 دولار للبرميل، بتراجع عشرة سنتات.

ولفتت بيانات أمريكية إلى أن سوق الوظائف في الولايات المتحدة لا تزال قوية، وفي نفس الوقت، انخفض مؤشر لنشاط الصناعات التحويلية في منطقة وسط المحيط الأطلسي بشكل غير متوقع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول أمس الأربعاء: إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع.

التعاملات الآسيوية

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس الخميس، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا إلى 85.64 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا إلى 78.93 دولار.

كما تلقت الأسعار دعمًا من توقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط مليوني برميل يوميًّا في عام 2023، بزيادة 100 ألف برميل يوميًّا عن توقعات الشهر الماضي، إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميًّا، وأن الصين مصدر 900 ألف برميل يوميًّا من الزيادة.