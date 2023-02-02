النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس

إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة الأحد المقبل تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد النبوي بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة العاشرة بمعدل 0.5% أشياء تجعل المكسرات خطيرة على الصحة معلومة هامة عليك معرفتها عن إطارات سيارتك 5 عوامل تتسبب في تدهور 70% من الأراضي الرعوية بالمملكة أكوا باور تطرح صكوكًا مقومة بالريال بقيمة 1.8 مليار بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030 تركي آل الشيخ يعلن: محمد عبده يلحن لـ عبدالمجيد عبدالله موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن
طردت النمسا، اليوم الخميس، 4 دبلوماسيين روس، من أراضيها، في إجراء من النادر أن تتخذه فيينا.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان لها نقلته وكالة فرانس برس، إنه تقرر طرد موظفين اثنين يعملان في السفارة الروسية في فيينا، بالإضافة إلى دبلوماسيين اثنين، معتمدين لدى الأمم المتحدة في النمسا.
وأمرت السلطات النمساوية الدبلوماسيين الأربعة بمغادرة البلاد قبل 8 فبراير/شباط الجاري، أي خلال أسبوع واحد.
واعتبرت الخارجية النمساوية أن الدبلوماسيين الأربعة تصرفوا بطريقة لا تليق مع وضعهم الدبلوماسي، وهو ما قد يعني تورطهم في أنشطة تجسس.
وطرد الدبلوماسيين أمر نادر جدًا في النمسا المحايدة والقريبة تقليديًا من روسيا قبل الأزمة الأوكرانية. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قبل نحو العام، فرضت دول غربية عقوبات سياسية واقتصادية على روسيا وطرد عدد من دبلوماسييها من عدة عواصم.