النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس

طردت النمسا، اليوم الخميس، 4 دبلوماسيين روس، من أراضيها، في إجراء من النادر أن تتخذه فيينا.

طرد الدبلوماسيين

وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان لها نقلته وكالة فرانس برس، إنه تقرر طرد موظفين اثنين يعملان في السفارة الروسية في فيينا، بالإضافة إلى دبلوماسيين اثنين، معتمدين لدى الأمم المتحدة في النمسا.

وأمرت السلطات النمساوية الدبلوماسيين الأربعة بمغادرة البلاد قبل 8 فبراير/شباط الجاري، أي خلال أسبوع واحد.

شبهات تجسس

واعتبرت الخارجية النمساوية أن الدبلوماسيين الأربعة تصرفوا بطريقة لا تليق مع وضعهم الدبلوماسي، وهو ما قد يعني تورطهم في أنشطة تجسس.

وطرد الدبلوماسيين أمر نادر جدًا في النمسا المحايدة والقريبة تقليديًا من روسيا قبل الأزمة الأوكرانية. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قبل نحو العام، فرضت دول غربية عقوبات سياسية واقتصادية على روسيا وطرد عدد من دبلوماسييها من عدة عواصم.