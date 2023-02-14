النهدي الطبية تطلق برنامج سفراء الأمل القيادي المنتهي بالتوظيف

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أعلنت شركة النهدي الطبية بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج سفراء الأمل القيادي 2023م المنتهي بالتوظيف، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– البكالوريوس.
– الماجستير.
مسارات البرنامج:
– مسار تقنية المعلومات.
– المسار التجاري.
– مسار التسويق.
– مسار الموارد البشرية.
– مسار إدارة سلاسل الإمداد.
– مسار القنوات البيعية.
التخصصات المطلوبة:
– تقنية المعلومات.
– هندسة البرمجيات.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– الأمن السيبراني.
– الهندسة الصناعية.
– التسويق.
– التسويق الرقمي.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– الإدارة العامة.
– أو ما يعادلها.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حديث التخرج من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير.
3- مهارات استخدام الحاسب وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).
4- يجب ألا يتجاوز العمر 23 عامًا لحاملي درجة البكالوريوس أو 27 لحاملي درجة الماجستير.
5- يجب أن يكون المعدل التراكمي (3 من 4) أو (4 من 5).
6- لغة إنجليزية.
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/05هـ الموافق 2023/02/25م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا