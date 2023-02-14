النهدي الطبية تطلق برنامج سفراء الأمل القيادي المنتهي بالتوظيف

أعلنت شركة النهدي الطبية بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج سفراء الأمل القيادي 2023م المنتهي بالتوظيف، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

– البكالوريوس.

– الماجستير.

مسارات البرنامج:

– مسار تقنية المعلومات.

– المسار التجاري.

– مسار التسويق.

– مسار الموارد البشرية.

– مسار إدارة سلاسل الإمداد.

– مسار القنوات البيعية.

التخصصات المطلوبة:

– تقنية المعلومات.

– هندسة البرمجيات.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– الأمن السيبراني.

– الهندسة الصناعية.

– التسويق.

– التسويق الرقمي.

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– الإدارة العامة.

– أو ما يعادلها.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حديث التخرج من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير.

3- مهارات استخدام الحاسب وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).

4- يجب ألا يتجاوز العمر 23 عامًا لحاملي درجة البكالوريوس أو 27 لحاملي درجة الماجستير.

5- يجب أن يكون المعدل التراكمي (3 من 4) أو (4 من 5).

6- لغة إنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/05هـ الموافق 2023/02/25م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا