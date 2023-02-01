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استخرجوا شرائح اتصالات وقاموا بتمريرها بطريقة غير نظامية

النيابة: إيقاف ثلاثة وافدين وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة الاحتيال المالي

2023-02-01 الساعة 11:21
النيابة: إيقاف ثلاثة وافدين وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة الاحتيال المالي
المواطن - فريق التحرير

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة وافدين بتهمة الاحتيال المالي.

مكالمات غير نظامية

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين باستخراج شرائح اتصالات من مختلف شركات الاتصالات في السعودية وقيامهم بتمرير المكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة تم تهريبها إلى المملكة عن طريق دولة مجاورة، وقاموا بواسطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي.

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الأدوات المستخدمة

وبتفتيش مسكن المتهمين تم العثور على (٢٢٠) كرت شريحة اتصال، وعدد (١٧٠) شريحة اتصال مفعلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، وثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدون فيها تواريخ تفعيل الشرائح.

وقد تم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وشدد المصدر على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين وسرقتها بواسطة الاحتيال، والتي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

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