Icon

جميل الذيابي: المنتدى السعودي للإعلام باحة واسعة لمناقشة الأزمات والعوائق Icon CNN: الرياض تتحول لمدينة من الخيال العلمي Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا Icon 61 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي Icon فتح باب القبول على وظائف الجوازات للرجال Icon أمانة المدينة المنورة لـ ملاك الأراضي الفضاء: سارعوا بإصدار ترخيص التسوير Icon خالد المالك: نظام هيئة الصحفيين الجديد سيشمل الإعلام الرقمي Icon الملك سلمان يتلقى برقيات التهاني بذكرى يوم التأسيس Icon مصري يحتفي بيوم التأسيس على ضفاف النيل Icon النيابة العامة: لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو إهانته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
السجن والغرامة عقوبة إسقاطه أو احتقاره

النيابة العامة: لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو إهانته

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
النيابة العامة: لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو إهانته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت النيابة العامة، من تنكيس العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي علم سعودي آخر يحمل الشهادتين أو آية قرآنية.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر “لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك أو أي علم سعودي آخر يحمل ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قرآنية”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني

وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني

أمانة العاصمة المقدسة لمتعهدي مطابخ الإعاشة: حدثوا بياناتكم بسرعة

أمانة العاصمة المقدسة لمتعهدي مطابخ الإعاشة: حدثوا بياناتكم بسرعة

احترام العلم الوطني

وفي وقت سابق كشفت النيابة العامة عن عقوبة إسقاط أو تحقير علم المملكة، بالقول: “عقوبة تحقير العلم السعودي أو إسقاطه تشمل السجن عامًا، وغرامة بـ3 آلاف ريال”.
وأكدت أن “العقوبة تطال كل من أسقط أو أهان أو أعدم العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للملكة كرهًا أو احتقارًا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنًا أو في مكان عام”.

العلم الملكي

وقالت النيابة : يحظى علم المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام وتتوسطهما (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة.
Image

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن
السعودية اليوم

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر...

السعودية اليوم
نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية
الرياضة

نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية

الرياضة
فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في...

الرياضة
لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل افتتاحه
السعودية اليوم

لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل...

السعودية اليوم
وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا المدمر
العالم

وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا...

العالم
الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية
الرياضة

الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق...

الرياضة
وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن

وظائف
الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب...

السعودية اليوم