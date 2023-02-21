النيابة العامة: لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو إهانته

حذرت النيابة العامة، من تنكيس العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي علم سعودي آخر يحمل الشهادتين أو آية قرآنية.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر “لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك أو أي علم سعودي آخر يحمل ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قرآنية”.

احترام العلم الوطني

وفي وقت سابق كشفت النيابة العامة عن عقوبة إسقاط أو تحقير علم المملكة، بالقول: “عقوبة تحقير العلم السعودي أو إسقاطه تشمل السجن عامًا، وغرامة بـ3 آلاف ريال”.