النيابة العامة: لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو إهانته

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حذرت النيابة العامة، من تنكيس العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي علم سعودي آخر يحمل الشهادتين أو آية قرآنية.
وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر “لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك أو أي علم سعودي آخر يحمل ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قرآنية”.