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مهمة طويلة المدى تصل لـ 6 أشهور

النيادي أول رائد عربي ينطلق بأطول رحلة للفضاء

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
النيادي أول رائد عربي ينطلق بأطول رحلة للفضاء
المواطن - فريق التحرير

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استعدت شركة استكشاف الفضاء الشهيرة سبيس إكس (SpaceX)‏ مع مالكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لإرسال طاقم من رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، انطلقت الرحلة صباح اليوم الاثنين.

إكمال التجهيزات

وانضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ومعه آخر روسي واثنان أيضاً إلى الرحلة، ضمن مهمة طويلة المدى تصل 6 أشهر.

وانطلق الفريق من قاعدة كيب كانافيرال في مركز كينيدي للفضاء على متن المركبة الفضائية “سبيس إكس دراجون انديفور” والتي يحملها الصاروخ “فالكون 9″، ضمن البعثة 69 التابعة لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.

لحظة وداع مؤثرة

أتى ذلك بعدما أكمل طاقم المهمة التحضيرات النهائية ليوم الإطلاق، فيما تم الانتهاء من وضع الصاروخ “فالكون 9″، والمركبة الفضائية “سبيس إكس دراجون انديفور” على منصة الإطلاق.

في حين انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة وداع مؤثرة للنيادي من قبل أطفاله قبيل الانطلاق، حيث ظهر يركب المركبة بينما لوحوا له مودّعين.

فيديوهات للحظة الوداع

في حين انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة وداع مؤثرة للنيادي من قبل أطفاله قبيل الانطلاق، حيث ظهر يركب المركبة بينما لوحوا له مودّعين.

وكان النيادي قد أكد أنه يتمتع بمعنويات عالية وجاهزية كبيرة وأن الاستعدادات تسارعت حالياً لإجراء الطاقم الأساسي محاكاة دقيقة لعملية الإطلاق والدخول للمركبة الفضائية وتجربة ارتداء البدلة الخاصة بالمهمة.

وأوضح في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية قبيل ساعات من الانطلاق، بأن الفريق أجرى في نهاية اليوم الماضي بعض التمارين الرياضية لتعزيز الاستعداد النفسي لفريق المهمة.

أبحاث متقدمة

يشار إلى أن مهمة “كرو 6″، هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب تصل مدتها لـ 6 شهور. وأطلقها مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، على متن محطة الفضاء الدولية.

ويضم الفريق ستيفن بوين قائد المهمة من وكالة ناسا، ووارين هوبيرغ قائد المركبة، وأندري فيدياييف اختصاصي المهمة، كما سينضم رواد الفضاء نيكولاي شاب، وأوليج كونونينكو، ولورال أوهارا، إلى الفريق لاحقاً.

وسيجري الرئد الإماراتي النيادي خلال المهمة سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي.

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