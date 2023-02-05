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أصبح نادي الهلال أكثر أندية آسيا وصولًا لنصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد تخطيه عقبة نادي الوداد البيضاوي المغربي اليوم في دور ربع النهائي.
وصعد أزرق الرياض إلى نصف نهائي مونديال الأندية، للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد وصوله للمربع الذهبي في نسختي 2019 و 2021.
وكان الأزرق تقابل مع فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية عام 2019، وفاز فلامنجو بثلاثية مقابل هدف، وفي نسخة 2021، خسر الهلال أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد.
وسيواجه الأزرق، فلامنجو مساء الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.
وتشهد مباراة فلامنجو، غياب محمد كنو عن أزرق الرياض، بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الوداد البيضاوي المغربي اليوم.
وكان كنو تعرض للطرد في الدقيقة الـ93 مع بداية الشوط الإضافي الأول بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية عقب تدخله العنيف على أحد لاعبي الوداد.
جدير بالذكر أن كنو كان طُرد من قبل أمام الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية عام 2019، وتلقى البطاقة الحمراء أيضًا أمام الأهلي المصري، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال الأندية نسخة 2021.