Icon

هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم تحدي ديزايناثون Icon محمد كنو يغيب عن مباراة الهلال وفلامنجو Icon شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب تعرض له Icon النصر بطل الشتاء في ترتيب دوري روشن Icon الهلال يكشف آخر تطورات إصابة أندري كاريلو Icon لقطات تحبس الأنفاس قبل إسقاط المنطاد الصيني  Icon لحظة إسقاط المنطاد الصيني Icon نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يتوج الفائز بكأس الفروسية Icon والد المبتعث المغدور وليد الغريبي يكشف تفاصيل مؤلمة حول وفاة ابنه Icon مشاريع قرارات وزارية لإنقاذ الشركات المهددة بالإفلاس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
وصل للمرة الثالثة في مشاركته الثالثة بالبطولة

الهلال أكثر أندية آسيا وصولًا لنصف نهائي كأس العالم للأندية

2023-02-05 الساعة 12:04
الهلال أكثر أندية آسيا وصولًا لنصف نهائي كأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح نادي الهلال أكثر أندية آسيا وصولًا لنصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد تخطيه عقبة نادي الوداد البيضاوي المغربي اليوم في دور ربع النهائي.

وصعد أزرق الرياض إلى نصف نهائي مونديال الأندية، للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد وصوله للمربع الذهبي في نسختي 2019 و 2021.

قد يهمّك أيضاً
Img

فعاليات تكاتف تجذب الرياضيين والجمهور بتبوك

Img

برص مصري يسافر لبريطانيا

نتائج الهلال في نصف النهائي

وكان الأزرق تقابل مع فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية عام 2019، وفاز فلامنجو بثلاثية مقابل هدف، وفي نسخة 2021، خسر الهلال أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد.

وسيواجه الأزرق، فلامنجو مساء الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.

فريق الهلال السعودي - كأس العالم للأندية

وتشهد مباراة فلامنجو، غياب محمد كنو عن أزرق الرياض، بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الوداد البيضاوي المغربي اليوم.

وكان كنو تعرض للطرد في الدقيقة الـ93 مع بداية الشوط الإضافي الأول بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية عقب تدخله العنيف على أحد لاعبي الوداد.

جدير بالذكر أن كنو كان طُرد من قبل أمام الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية عام 2019، وتلقى البطاقة الحمراء أيضًا أمام الأهلي المصري، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال الأندية نسخة 2021.

فريق الهلال السعودي - كأس العالم للأندية

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة
حصاد اليوم

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة

حصاد اليوم
مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...
السعودية اليوم

مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...

السعودية اليوم
ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...
صحة وطب‎

ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...

صحة وطب‎
الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...
السعودية اليوم

الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...

السعودية اليوم
جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 
السعودية اليوم

جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 

السعودية اليوم
معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة
الرياضة

معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

الرياضة
تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان
السعودية اليوم

تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان

السعودية اليوم
خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...

السعودية اليوم