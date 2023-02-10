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يعاني من التهاب بالشعب الهوائية

الهلال الأحمر السعودي يباشر حالة صعبة لطفل في غازي عنتاب

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
الهلال الأحمر السعودي يباشر حالة صعبة لطفل في غازي عنتاب
المواطن - فريق التحرير

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باشر طبيب من فريق التدخل الطبي الطارئ بهيئة الهلال الأحمر السعودي، حالة طفل يعاني من التهاب بالشعب الهوائية في غازي عنتاب التركية، والتي تأتي ضمن الاستجابة السريعة لسفراء الحياة.

ونشر الهلال الأحمر على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، صورة خلال استجابة الفريق لحالة الطفل، والتي تأتي ضمن جهود المملكة الإغاثية لدعم المتضررين من زلزال تركيا وسوريا.

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فرق الإنقاذ

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، أن فريق الإنقاذ فريق متخصص ومُصنف دوليًّا، يحتوي على العديد من التخصصات الطبية والهندسية والفنية، بالإضافة إلى المعدات والآليات التي يتطلبها الموقف للتعامل مع حالات الإنقاذ.

وأشار الحمادي إلى أن الفريق وصل على متن طائرتين، وسيبدأ اعماله في البحث والإنقاذ، حيث سبقه وصول فريق تقييم من قبل فريق الإنقاذ لتحديد المواقع التي سيتعامل معها فريق الإنقاذ.

وعن أهم الخدمات المقدمة، لفت الحمادي إلى أن فريق الإنقاذ يعمل ضمن منظومة مركز الملك سلمان للإغاثة، وسيشارك في عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة للطواقم الطبية والهلال الأحمر.

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