الهلال الأحمر السعودي يقدم خدماته لأكثر من 300 حالة من متضرري الزلزال

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن معالجة أكثر من 300 حالة من المتضررين من زلزال تركيا وسوريا.

وقالت الهيئة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: أكثر من 300 حالة تم معالجتها ضمن الخدمات الإنسانية والإسعافيّة المقدمة من الهلال الأحمر السعودي، للاستمرار في الحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة.

ونشرت الهيئة لقطات تبين جهودهم الميدانية في تقديم الإسعافات الطبية اللازمة والعلاجات للمتضررين.