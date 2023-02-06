الهلال الأحمر ينفي مشاركته في نقل لاعب مباراة الاتفاق والعدالة المصاب

أعلن الهلال الأحمر أن الفرقة الطبية التي نقلت اللاعب الذي سقط خلال مباراة الاتفاق والعدالة التي أقيمت ضمن مباريات دوري روشن، لا تتبع له مشيرًا إلى أنه لا يوجد لديه فرق منذ عامين في الدوري السعودي

رد الهلال

جاء ذلك ردًّا على ما ذكره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أمس، في برنامج “أكشن يا دوري”، بخصوص أن الفرق الطبية المتواجدة في الملاعب تتبع هيئة الهلال الأحمر، في معرض التعليق على سقوط لاعب أثناء تقديم الخدمات الإسعافية في المباراة المذكورة.

وقال الهلال في بيان له إن الهيئة لم تتلق طلبات المشاركة في تغطية مباريات الدوري السعودي من خلال المنصة المعتمدة ساهم خلال السنتين الماضية.

وأفاد الهلال أن الفرق الطبية التابعة له تقدم الخدمة الإسعافية الطارئة حسب الإجراءات المنظمة لذلك ووفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وفي الختام تهيب الهيئة من الجميع تحري الدقة في نقل المعلومات والتخطيط السليم لتقديم الخدمات الإسعافية في المحافل.