Icon

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم Icon كورتوا يغيب عن كأس العالم للأندية Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555 نقطة Icon زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب مدينة أمريكية   Icon مطار الملك خالد يحذر من ازدحام الطرق: احضروا قبل موعد الرحلة بوقت كاف Icon وفاة نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار تحت أنقاض الزلزال Icon لحظة إنقاذ شقيقين من تحت أنقاض الزلزال وسط فرحة عارمة من ذويهما Icon الهلال يحلم بتكرار إنجاز الرجاء والعين Icon الصحة: 65 إصابة كورونا جديدة و تعافي 45 Icon بطل الشتاء يحفز النصر للتتويج الثالث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لم تكن لنا أي مشاركة في الدوري منذ سنتين

الهلال الأحمر ينفي مشاركته في نقل لاعب مباراة الاتفاق والعدالة المصاب

2023-02-06 الساعة 2:55
الهلال الأحمر ينفي مشاركته في نقل لاعب مباراة الاتفاق والعدالة المصاب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الهلال الأحمر أن الفرقة الطبية التي نقلت اللاعب الذي سقط خلال مباراة الاتفاق والعدالة التي أقيمت ضمن مباريات دوري روشن، لا تتبع له مشيرًا إلى أنه لا يوجد لديه فرق منذ عامين في الدوري السعودي

رد الهلال

جاء ذلك ردًّا على ما ذكره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أمس، في برنامج “أكشن يا دوري”، بخصوص أن الفرق الطبية المتواجدة في الملاعب تتبع هيئة الهلال الأحمر، في معرض التعليق على سقوط لاعب أثناء تقديم الخدمات الإسعافية في المباراة المذكورة.

قد يهمّك أيضاً
Img

مفاجأة صادمة لـ تشافي بعد مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة

Img

أكثر من 50 ألف مشترك من 165 دولة في مسابقة عطر الكلام

وقال الهلال في بيان له إن الهيئة لم تتلق طلبات المشاركة في تغطية مباريات الدوري السعودي من خلال المنصة المعتمدة ساهم خلال السنتين الماضية.

وأفاد الهلال أن الفرق الطبية التابعة له تقدم الخدمة الإسعافية الطارئة حسب الإجراءات المنظمة لذلك ووفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وفي الختام تهيب الهيئة من الجميع تحري الدقة في نقل المعلومات والتخطيط السليم لتقديم الخدمات الإسعافية في المحافل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة