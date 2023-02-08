الهلال الأفضل آسيويًا في كأس العالم للأندية

خطف الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الأنظار خلال مشاركته في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، بعد تأهله إلى النهائي.

الفوز على فلامنجو

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2، ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي ضد ريال مدريد التي ستُقام اليوم، لملاقاته في النهائي.

الهلال يتألق بمونديال الأندية

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ثالث فريق عربي يصل إلى المباراة النهائية بعد الرجاء المغربي في 2013، والعين الإماراتي عام 2018، إلا أنه يحلم بتحقيق إنجاز غير مسبوق بحصد اللقب.

ويُعد الهلال أكثر فريق آسيوي تسجيلًا للأهداف في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 14 هدفًا، كما بات أول ناد من القارة الصفراء يتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة خارج أرضه.

وأصبح الزعيم ثالث فريق آسيوي ينجح في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد فريق كاشيما الياباني الذي خسر ضد ريال مدريد في نسخة عام 2016، بجانب العين الإماراتي الذي هُزم أمام المرينغي أيضًا.

ويُعد نجم الزعيم، سالم الدوسري أول لاعب آسيوي ينجح في التسجيل خلال ثلاث نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للأندية، كما أنه يتصدر قائمة الهدافين العرب للمسابقة برصيد 4 أهداف، متساويًا مع نجم الأهلي المصري، محمد أبو تريكة.