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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال الأكثر استحواذًا بالجولة الـ15

2023-02-05 الساعة 5:32
الهلال الأكثر استحواذًا بالجولة الـ15
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز بشكل مميز ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، لينجح في تصدر قائمة مميزة.

الهلال الأكثر استحواذًا للكرة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الهلال في الصدارة بنسبة 74.1% حيث تألق ضد الرائد، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1.

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الهلال والرائد
جانب من مباراة الهلال ضد الرائد – المصدر spl

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ثانيًا في قائمة الأعلى استحواذًا على الكرة ضمن منافسات الجولة الـ15، بـ65%، يليه التعاون بنسبة وصلت إلى 64%، ثم النصر بنسبة تبلغ 58.1%، يليه الاتفاق بـ56.4%.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ15، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب والاتحاد، وبفارق نقطتين عن الهلال.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح برصيد 22 نقطة، متساويًا مع أبها، يليه ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق.

ويحتل الطائي المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، ثم الرائد بـ16 نقطة، يليه الوحدة بـ15 نقطة، يليه الخليج برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @SPL

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