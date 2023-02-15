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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال الأكثر تمريرًا للكرة هذا الموسم

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
الهلال الأكثر تمريرًا للكرة هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الهلال أداء لافتًا مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة مميزة.

الهلال الأكثر تمريرًا

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الأكثر تمريرًا في دوري روشن السعودي، حيث خاض 15 مباراة، وقام بـ8474 تمريرة، بينهم 7365 تمريرة ناجحة، بدقة وصلت إلى 87%.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وحل النصر ثانيًا في قائمة أكثر الأندية تمريرًا للكرة بـ8192 تمريرة في 16 مباراة، بينهم 7087 تمريرة ناجحة بدقة تبلغ 86.5%، يليه الشباب برصيد 8773 تمريرة في 18 لقاء، بينهم 7546 تمريرة ناجحة، وتبلغ دقة التمرير 86%.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 7033 تمريرة في 16 مباراة بينهم 5967 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 84.8%، ثم التعاون بـ7139 تمريرة في 16 مواجهة بينهم 5974 تمريرة ناجحة بدقة 83.7%.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل استكمال الجولة الـ17، غدًا الخميس، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ40 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويحتل الفتح المركز السادس بـ25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك وأبها، ثم الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، يليه الاتفاق بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرائد، يليه الوحدة بـ15 نقطة، الخليج 13 نقطة، العدالة 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.

الشباب ضد أبها
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

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