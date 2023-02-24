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الهلال السوداني يهزم القطن الكاميروني في عقر داره

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
الهلال السوداني يهزم القطن الكاميروني في عقر داره
المواطن - محمد سمعه

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خطف نادي الهلال السوداني الفوز من أنياب نادي القطن الكاميروني بنتيجة هدفين لهدف في مدينة جاروا الكاميرونية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان فريق القطن بادر بإحراز الهدف الأول عبر لاعبه باسيون واسو في الدقيقة الـ44 مع نهاية الشوط الأول.

فوز ثمين لـ الهلال السوداني

وفي الشوط الثاني، كشر نادي الهلال عن أنيابه، ليسجل اللاعب الكونغولي ماكابي ليليبو هدفي الفريق السوداني في الدقيقتين الـ53 والـ58، ليفوز نادي الهلال بثنائية مقابل هدف.

وبعد المباراة أصبح رصيد نادي الهلال 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية في مرحلة دور المجموعات، بينما يتذيل نادي القطن ترتيب المجموعة في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.

صن داونز ضد الأهلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر @AlAhly

وقبل مباراة الهلال السوداني ضد القطن، كان المريخ السوداني فاز على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، وتنطلق اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة مباراة الوداد الرياضي المغربي ضد نادي بترو أتلتيكو الأنجولي.

وتُقام غدًا 5 مباريات في الجولة الثالثة بدور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب فيتا كلوب الكونغولي ضد شبيبة القبائل الجزائري في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، الترجي التونسي ضد الزمالك المصري في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت يلعب فيبرس الأوغندي ضد سيمبا التنزاني، بينما يلعب الأهلي المصري ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت يلعب الرجاء الرياضي المغربي ضد حوريا كوناكري الغيني.

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