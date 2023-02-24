عزنا فخرنا مجدنا بلغات مختلفة على أبراج الساعة احتفاءً بيوم التأسيس الهلال السوداني يهزم القطن الكاميروني في عقر داره تقديم موعد إيداع دفعة مارس بـ حساب المواطن توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار في مارس تلاسن بين وزير الخارجية الأوكراني ومندوب روسيا بمجلس الأمن صفقة نارية يراقبها نادي الهلال في الميركاتو الصيفي قصة سوري توقف قلبه جراء الزلزال وعاد للحياة أثناء دفنه حرمًا آمنًا شعار جسده 800 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري ترتيب دوري روشن بعد فوز الوحدة والعدالة لص يسرق المتاجر لإطعام الفقراء والتكفير عن ذنوبه
خطف نادي الهلال السوداني الفوز من أنياب نادي القطن الكاميروني بنتيجة هدفين لهدف في مدينة جاروا الكاميرونية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وكان فريق القطن بادر بإحراز الهدف الأول عبر لاعبه باسيون واسو في الدقيقة الـ44 مع نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، كشر نادي الهلال عن أنيابه، ليسجل اللاعب الكونغولي ماكابي ليليبو هدفي الفريق السوداني في الدقيقتين الـ53 والـ58، ليفوز نادي الهلال بثنائية مقابل هدف.
وبعد المباراة أصبح رصيد نادي الهلال 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية في مرحلة دور المجموعات، بينما يتذيل نادي القطن ترتيب المجموعة في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.
وقبل مباراة الهلال السوداني ضد القطن، كان المريخ السوداني فاز على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، وتنطلق اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة مباراة الوداد الرياضي المغربي ضد نادي بترو أتلتيكو الأنجولي.
وتُقام غدًا 5 مباريات في الجولة الثالثة بدور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب فيتا كلوب الكونغولي ضد شبيبة القبائل الجزائري في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، الترجي التونسي ضد الزمالك المصري في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت يلعب فيبرس الأوغندي ضد سيمبا التنزاني، بينما يلعب الأهلي المصري ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت يلعب الرجاء الرياضي المغربي ضد حوريا كوناكري الغيني.