الهلال بالأزرق والريال بالأبيض في نهائي مونديال الأندية مطالب بحل مشاكل الطرق بعد حادث معلمات المحاني الهند تتجه لتغير مسمى عيد الحب إلى عناق البقرة الضمان الصحي: لا يحق لشركات التأمين طلب نموذج إفصاح للمواليد الجدد وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة التصنيع دياز: درسنا الريال جيدًا وسقف طموحاتنا مرتفع بوتين يخاطب الشعب الروسي في ذكرى الحرب على أوكرانيا فريق البحث والإنقاذ السعودي يغادر لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا 18 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالجبيل 10 شروط لوظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية للكادر النسائي
تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد ريال مدريد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، في ظل الصراع القوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022، يوم غد السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط.
وكشف حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، عن تفاصيل الاجتماع الفني للمباراة، حيث تقرر أن يرتدي الزعيم الطقم الأزرق الأساسي، فيما سيظهر المرينغي بالطقم الأبيض، وعلق قائلًا: “كبار العالم في النهائي”.
وبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ثالث فريق عربي يصل إلى المباراة النهائية بعد الرجاء المغربي في 2013، والعين الإماراتي عام 2018، إلا أنهما احتلا المركز الثاني، ويأمل الأزرق بحصد البطولة.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل، قبل أن يفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.
على الجانب الآخر، انطلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، حيث واجه الأهلي المصري، ونجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى النهائي.