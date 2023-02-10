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الهلال بالأزرق والريال بالأبيض في نهائي مونديال الأندية

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
الهلال بالأزرق والريال بالأبيض في نهائي مونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد ريال مدريد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، في ظل الصراع القوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

الهلال بالأزرق وريال مدريد بالأبيض

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022، يوم غد السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط.

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الهلال وريال مدريد
قمصان الزعيم والريال – المصدر @Alhilal_FC

وكشف حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، عن تفاصيل الاجتماع الفني للمباراة، حيث تقرر أن يرتدي الزعيم الطقم الأزرق الأساسي، فيما سيظهر المرينغي بالطقم الأبيض، وعلق قائلًا: “كبار العالم في النهائي”.

وبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ثالث فريق عربي يصل إلى المباراة النهائية بعد الرجاء المغربي في 2013، والعين الإماراتي عام 2018، إلا أنهما احتلا المركز الثاني، ويأمل الأزرق بحصد البطولة.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @fifaworldcup_ar

الفريقان بمونديال الأندية

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل، قبل أن يفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

على الجانب الآخر، انطلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، حيث واجه الأهلي المصري، ونجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى النهائي.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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