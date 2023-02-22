الهلال عينه على التأهل السابع آسيويًا

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواصلة مشواره بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة فولاذ.

مواجهة قوية

ويستعد الزعيم لمواجهة فريق فولاذ ، يوم غد الخميس عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الجنوب في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال يسعى للتأهل

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال غدًا منافسات الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا للمرة التاسعة في تاريخه بالنظام الحديث، ونجح في التأهل إلى نصف النهائي 6 مرات، وودع المسابقة مرتين.

وتأهل الأزرق لهذا الدور للمرة الأولى في عام 2007، وودع البطولة، بعد تعادله سلبيًا ضد الوحدة الإماراتي، وإيجابيًا بنتيجة 1/1 في الرياض، وتأهل الأزرق في 2010، بعد فوزه على الغرافة القطري ذهابًا بنتيجة 3/0، وخسر إيابًا بنتيجة 4/2.

وخسر الهلال ضد أولسان الكوري في 2012، بعد خسارته بهدف ذهابًا وبرباعية دون رد إيابًا، قبل أن يتأهل إلى نصف نهائي نسخة 2014، بعد تعادله سلبيًا أمام السد القطري، وفوزه بهدف نظيف إيابًا.

وتفوق الهلال على الدحيل القطري في نسخة 2015، حيث فاز ذهابًا بنتيجة 4/1، وتعادلا بنتيجة 2/2 إيابًا، وتعادل سلبيًا مع العين الإماراتي في 2017، وفاز إيابًا بثلاثة أهداف دون رد.

وتعادل الهلال مع الاتحاد ذهابًا في ربع نهائي نسخة 2019، وفاز إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فاز الزعيم على بيرسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد.