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خلال مواجهة فولاذ المقبلة

الهلال عينه على التأهل السابع آسيويًا

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
الهلال عينه على التأهل السابع آسيويًا
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواصلة مشواره بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة فولاذ.

مواجهة قوية

ويستعد الزعيم لمواجهة فريق فولاذ ، يوم غد الخميس عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الجنوب في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يسعى للتأهل

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال غدًا منافسات الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا للمرة التاسعة في تاريخه بالنظام الحديث، ونجح في التأهل إلى نصف النهائي 6 مرات، وودع المسابقة مرتين.

وتأهل الأزرق لهذا الدور للمرة الأولى في عام 2007، وودع البطولة، بعد تعادله سلبيًا ضد الوحدة الإماراتي، وإيجابيًا بنتيجة 1/1 في الرياض، وتأهل الأزرق في 2010، بعد فوزه على الغرافة القطري ذهابًا بنتيجة 3/0، وخسر إيابًا بنتيجة 4/2.

وخسر الهلال ضد أولسان الكوري في 2012، بعد خسارته بهدف ذهابًا وبرباعية دون رد إيابًا، قبل أن يتأهل إلى نصف نهائي نسخة 2014، بعد تعادله سلبيًا أمام السد القطري، وفوزه بهدف نظيف إيابًا.

دوري أبطال آسيا
كأس البطولة

وتفوق الهلال على الدحيل القطري في نسخة 2015، حيث فاز ذهابًا بنتيجة 4/1، وتعادلا بنتيجة 2/2 إيابًا، وتعادل سلبيًا مع العين الإماراتي في 2017، وفاز إيابًا بثلاثة أهداف دون رد.

وتعادل الهلال مع الاتحاد ذهابًا في ربع نهائي نسخة 2019، وفاز إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فاز الزعيم على بيرسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
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