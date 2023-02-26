الهلال عينه على النهائي الخامس

يطمح الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتجاوز عقبة الدحيل القطري، والتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

نصف نهائي آسيا 2022

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الدحيل ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء، على استاد الثمامة في الدوحة.

وكان الزعيم قد نجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

الهلال يسعى للتأهل

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة بمسمى البطولة الحديث منذ عام 2003، حيث سبق وصعد إلى المباراة النهائية أعوام 2014، 2017، 2019 و2021.

وتجاوز الهلال في الدور نصف النهائي كلًا من العين الإماراتي، بيرسيبوليس الإيراني، السد القطري، والنصر، فيما ودع دوري أبطال آسيا أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

وتأهل الزعيم إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2014، وخسر ذهابًا بهدف نظيف أمام ويسترن سيدني الأسترالي، وتعادلا سلبيًا في مباراة الإياب، فيما تعادل إيجابيًا في ذهاب نسخة 2017 أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، وخسر بهدف إيابًا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حصد لقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز بنتيجة 1/0 و2/0، فيما توج بنسخة 2021، بعد الفوز على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.