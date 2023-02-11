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الهلال عينه على ذهبية آسيوية وعربية أولى

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
الهلال عينه على ذهبية آسيوية وعربية أولى
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز في مواصلة تألقه بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، وتجاوز عقبة ريال مدريد.

مواجهة قوية ضد ريال مدريد

ويحتضن ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط، مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

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الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية
كأس البطولة

الهلال يحلم بحصد اللقب

وظهر الزعيم بشكل مميز في النسخة الحالية من مونديال الأندية، حيث بدأ مشواره بالفوز على الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي.

الهلال في كأس العالم للأندية
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وكرر الزعيم إنجاز فريقين عربيين بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وهما؛ الرجاء المغربي عام 2013، والعين الإماراتي في 2018، بجانب كاشيما الياباني في 2016، واكتفوا جميعهم بحصد الميدالية الفضية.

ريال مدريد ضد العين في مونديال الأندية 2018
مباراة الريال والعين – المصدر afc

ويحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمواصلة مشواره الاستثنائي في بطولة مونديال الأندية، وتحقيق مفاجأة بالفوز على ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، وحصد أول ميدالية ذهبية آسيوية وعربية.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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