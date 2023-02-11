الهلال عينه على ذهبية آسيوية وعربية أولى

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز في مواصلة تألقه بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، وتجاوز عقبة ريال مدريد.

مواجهة قوية ضد ريال مدريد

ويحتضن ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط، مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

الهلال يحلم بحصد اللقب

وظهر الزعيم بشكل مميز في النسخة الحالية من مونديال الأندية، حيث بدأ مشواره بالفوز على الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكرر الزعيم إنجاز فريقين عربيين بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وهما؛ الرجاء المغربي عام 2013، والعين الإماراتي في 2018، بجانب كاشيما الياباني في 2016، واكتفوا جميعهم بحصد الميدالية الفضية.

ويحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمواصلة مشواره الاستثنائي في بطولة مونديال الأندية، وتحقيق مفاجأة بالفوز على ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، وحصد أول ميدالية ذهبية آسيوية وعربية.