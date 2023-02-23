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بعد قرار لجنة الانضباط بتغريمه

الهلال قد يُصعد الإجراءات ضد عقوبة تاليسكا

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
الهلال قد يُصعد الإجراءات ضد عقوبة تاليسكا
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، لتقديم استئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق في شكواه ضد نجم فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

الهلال يستأنف ضد عقوبة تاليسكا

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تغريم تاليسكا 60 ألف ريال، بعد شكوى الهلال بشأن قيامه بالإساءة الإعلامية تجاه الأزرق عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

ومن المتوقع أن تتجه الإدارة الهلالية لتصعيد الأمور، خاصة أنها كانت تترقب صدور قرار بإيقاف النجم البرازيلي، معتبرة أن التغريم لا يتناسب مع المخالفة، كما أن الجماهير كانت تُطالب طوال الأيام الماضية بتوقيع عقوبة الإيقاف عليه.

وكان تاليسكا قد صرح في وقت سابق، قائلًا: “هناك أحد الأندية لا يفوز بالدوري إلا بمساندة الحكام”، ويعود هذا الحديث إلى الفيلم الوثائقي الذي كان يُعرض عبر إحدى المنصات منذ أكثر من عدة أشهر.

تاليسكا في دوري روشن
النجم البرازيلي – المصدر spl

الانضباط توقف المترجم

كما قررت اللجنة، إيقاف مترجم نادي النصر، مكرم منصوري لمدة 5 مباريات رسمية، وتغريمه 50 ألف ريال، لإخلاله بسرية جلسة الاستماع مع اللاعب البرازيلي، حيث تم ضبطه وهو يقوم بتسجيلها من خلال الهاتف الخاص به.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC
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