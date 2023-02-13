الهلال والأهلي يورطان نجم ريال مدريد!

أصبح النجم أنطونيو روديجر في مهمة صعبة، من أجل الاحتفاظ بمكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

روديجر في ورطة

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الاثنين: “الأداء الدفاعي الضعيف لأنطونيو روديجر في كأس العالم للأندية، يهدد باستبعاده من التشكيلة الأساسية لريال مدريد خلال الفترة المقبلة”.

وأضافت: “ريال مدريد استقبل 4 أهداف في مباراتين ضد فريقين من خارج أوروبا في مونديال الأندية، وكان روديجر نقطة الضعف في الدفاع، لذا حرص المنافسون على تهديد المرينغي من تلك الجبهة التي تضم أيضًا إدواردو كامافينجا”.

وجاء في ختام التقرير: “الريال في ظل وجود روديجر تلقى 14 هدفًا في آخر 12 مباراة، ما يعني أن المعدل أكثر من هدف في المباراة الواحدة، وعودة إيدير ميليتاو عقب التعافي من الإصابة، ستجعل أنشيلوتي يعتمد على ثنائية ميليتاو، ودافيد ألابا مرة أخرى في قلب الدفاع”.

ريال مدريد بطلًا لكأس العالم للأندية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد بدأ مشواره في كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، ونجح في تحقيق الفوز على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

واصطدم المرينغي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المباراة النهائية، وفاز بنتيجة 5-3، ليتوج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، فيما حصد الزعيم الميدالية الفضية الأولى في مسيرته بالبطولة.