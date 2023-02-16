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سيتأهلون بشكل مباشر لدور الـ16

الهلال والنصر والاتحاد يُشاركون بكأس الملك سلمان للأندية

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
الهلال والنصر والاتحاد يُشاركون بكأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، حسم قراره بشأن الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

مشاركة الهلال والنصر والاتحاد

وأشارت تقارير، اليوم الخميس، إلى أن هناك 3 فرق ستُمثل السعودية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وهي؛ الهلال، النصر والاتحاد، على أن يتأهلون مباشرة إلى منافسات دور الـ16.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

كما حُسم اختيار 7 فرق أخرى ستتأهل بشكل مباشرة إلى دور الـ16، وهي؛ الأهلي والزمالك من المصر، الوداد والرجاء من المغرب، الترجي الرياضي التونسي، السد القطري، وشباب بلوزداد الجزائري.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

كأس الملك سلمان للأندية

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أعلن عن إطلاق اسم كأس الملك سلمان للأندية على النسخة الجديدة من البطولة العربية، وذلك اعتزازاً بالدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي من خادم الحرمين الشريفين.

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم، تفاصيل النسخة الجديدة من البطولة، حيث ستشهد مشاركة 37 ناديًا، وتبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ثم التصفيات النهائية التي ستُقام في السعودية الصيف القادم.

وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة، وتصل قيمة الجوائز لكأس الملك سلمان 10 ملايين دولار.

كأس الملك سلمان للأندية
شعار البطولة – المصدر @UAFAAC

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