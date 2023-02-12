الهلال وصيف العالم يصل الرياض

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض، بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2022.

الهلال في الرياض

ويتقدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الحاضرين، لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد التتويج بالميدالية الفضية لبطولة كأس العالم للأندية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد نجح في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، ليصطدم بريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 5/3، ليحصد المركز الثاني، ويتوج بالميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه.

الزعيم في مونديال الأندية

وحقق الزعيم عدة أرقام مميزة في كأس العالم للأندية، حيث إنه أصبح أول نادٍ سعودي يتأهل إلى النهائي، وحطم رقمه في آخر مشاركتين بالحصول على المركز الرابع، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الاتحاد في 2005.

كما أنه أصبح أول فريق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يسجل 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة واحدة.