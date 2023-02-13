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بعد تأجيل مواجهة الفيحاء

الهلال يبدأ الاستعداد لدوري أبطال آسيا الأربعاء

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
الهلال يبدأ الاستعداد لدوري أبطال آسيا الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الهلال عن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

دياز يمنح اللاعبين إجازة

وأعلن النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تلقيه خطابًا من رابطة الدوير السعودي للمحترفين، يُفيد بالموافقة على طلب تأجيل مباراة الفيحاء المقبلة إلى وقت آخر.

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وقرر المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال راحة من التدريبات الجماعية يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يعود الزعيم للمران الأربعاء المقبل، استعدادًا لدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تُقام منافسات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا بنظام التجمع في قطر، حيث سيصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

الهلال وصيف العالم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد نجح في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، ليصطدم بريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 5/3، ليحصد المركز الثاني، ويتوج بالميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق الزعيم عدة أرقام مميزة في كأس العالم للأندية، حيث إنه أصبح أول ناد سعودي يتأهل إلى النهائي، وحطم رقمه في آخر مشاركتين بالحصول على المركز الرابع، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الاتحاد في 2005.

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