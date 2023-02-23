الهلال يتألق أمام الفرق الإيرانية بالأدوار الإقصائية

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه ضد الأندية الإيرانية، ضمن منافسات الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا.

مواجهة قوية اليوم

ويلعب الهلال ضد فولاذ الإيراني، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الجنوب في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022.

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على شباب الأهلي دبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاذ الإيراني بعد تجاوز عقبة الفيصلي بهدف دون رد.

الهلال ضد الأندية الإيرانية

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أداء مميزًا ضد الفرق الإيرانية خلال الأدوار الإقصائية، فبعد خسارته أول 3 مباريات أمامهم، دون تسجيل أي هدف، سيطر الزعيم على الـ7 مواجهات التالية.

وتمكن الزعيم من تحقيق الفوز في 6 مباريات أمام الأندية الإيرانية، وتعادل مرة واحدة فقط، وظهر بشكل مميز على الصعيد الهجومي، حيث نجح في تسجيل 18 هدفًا، واهتزت شباكه 4 مرات فقط، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

المواجهة الثالثة

وتُعد مواجهة الهلال ضد فولاذ هي الثالثة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سبق وتقابلا في مرحلة المجموعات نسخة عام 2015، وفاز الزعيم ذهابًا بهدفين دون رد، وتعادلا سلبيًا إيابًا.