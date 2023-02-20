الهلال يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بفوز الزعيم بنتيجة 3/1.

إيغالو يهز الشباك مبكرًا

وبدأت مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي التي أُقيمت على استاد الجنوب في الدوحة بشكل سريع من الفريقين، وتألق الحارس عبدالله المعيوف وتصدى لانفراد من كارتابيا في الدقائق الأولى.

وانتفض لاعبو الزعيم، وضغطوا بقوة، قبل أن ينجح النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 17، لتشتعل المباراة.

وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، وأطلق محمد كنو تسديدة قوية مرت بجانب القائم، ورد عزيز جانيف بتسديدة خطيرة، ولكن خرجت بعيدًا، وتألق المعيوف وأنقذ فرصة أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال ضد شباب الأهلي دبي.

فوز الهلال ضد شباب الأهلي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل المعيوف تألقه وأنقذ تسديدة خطيرة من عمر خربين، قبل أن يسجل جانغ هيون سو هدف الزعيم الثاني ضد فريق شباب الأهلي دبي عند الدقيقة 73.

وتمكن لوسيانو فييتو من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 79 بعد تلقيه تمريرة مميزة من سالم الدوسري، قبل أن يُقلص عمر خربين الفارق عند الدقيقة 86، لتستمر المحاولات، وتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد شباب الأهلي دبي بنتيجة 3/1.