الهلال يتفوق على شباب الأهلي دبي بالشوط الأول

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بتقدم الزعيم بهدف نظيف.
وبدأت مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي المقامة على استاد الجنوب في الدوحة بشكل سريع من الفريقين، وتألق الحارس عبدالله المعيوف وتصدى لانفراد من كارتابيا في الدقائق الأولى.
وانتفض لاعبو الزعيم، وضغطوا بقوة، قبل أن ينجح النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 17، لتشتعل المباراة.
وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، وأطلق محمد كنو تسديدة قوية مرت بجانب القائم، ورد عزيز جانيف بتسديدة خطيرة، ولكن خرجت بعيدًا، وتألق المعيوف وأنقذ فرصة أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال ضد شباب الأهلي دبي.
وكان الزعيم قد تأهل إلى دور الـ16، بعدما تصدر ترتيب مجموعته، ويطمح في مواصلة تألقه، أملًا في الحفاظ على اللقب الآسيوي، فيما صعد شباب أهلي دبي كوصيف لمجموعته، ويسعى لتحقيق مفاجأة والتأهل.