الهلال يتفوق على فلامنجو بهدفي سالم الدوسري بالشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية بتقدم الأزرق بهدفين مقابل هدف.
د45+9' الهدف الثاني لـ الهلال عن طريق سالم الدوسريقد يهمّك أيضاً
الهلال 2 × 1 فلامينغو#فلامنغو_الهلال
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/3xiwEHFrwu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 7, 2023
البداية كانت بتسجيل سالم الدوسري هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة بعد عرقلة اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، ثم عاد بيدرو وسجل هدف التعادل لفريق فلامنجو في الدقيقة العشرين.
د20' هدف التعادل لـ فلامينغو عن طريق بيدرو
الهلال 1 × 1 فلامينغو#فلامنغو_الهلال
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/OQiDKglltg
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 7, 2023
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول سجل الدوسري الهدف الثاني لـ أزرق الرياض من ركلة جزاء احتُسبت لمصلحة لوسيانو فييتو بالدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.
وشهد الشوط الأول طرد اللاعب جيرسون سانتوس في الدقيقة الـ45.
د4' الهدف الأول لـ الهلال عن طريق سالم الدوسري
الهلال 1 × 0 فلامينغو#فلامنغو_الهلال
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/2FQQCG4Ean
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 7, 2023