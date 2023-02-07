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في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يتفوق على فلامنجو بهدفي سالم الدوسري بالشوط الأول

2023-02-07 الساعة 11:07
الهلال يتفوق على فلامنجو بهدفي سالم الدوسري بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية بتقدم الأزرق بهدفين مقابل هدف.

البداية كانت بتسجيل سالم الدوسري هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة بعد عرقلة اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، ثم عاد بيدرو وسجل هدف التعادل لفريق فلامنجو في الدقيقة العشرين.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول سجل الدوسري الهدف الثاني لـ أزرق الرياض من ركلة جزاء احتُسبت لمصلحة لوسيانو فييتو بالدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

علي البليهي - الهلال وفلامنجو

وشهد الشوط الأول طرد اللاعب جيرسون سانتوس في الدقيقة الـ45.

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