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ضمن منافسات نصف نهائي آسيا

الهلال يتقدم على الدحيل بخماسية في الشوط الأول

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
الهلال يتقدم على الدحيل بخماسية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الدحيل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بتقدم الزعيم بخماسية دون رد.

إيغالو يهز الشباك سريعًا

وبدأت مباراة الهلال ضد الدحيل المقامة على استاد الثمامة بشكل سريع، حيث فرض الزعيم سيطرته منذ الدقائق الأولى، لينجح مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة قوية بعد مرور دقيقتين.

وواصل الزعيم الاستحواذ، قبل أن يسجل إيغالو الهدف الثاني عند الدقيقة العاشرة، وتمكن المهاجم المالي موسى ماريغا من هز شباك الدحيل الهدف الثالث عند الدقيقة 14، بعد تلقيه تمريرة مميزة من سالم الدوسري.

إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

تقدم الهلال ضد الدحيل

وتألق حارس المرمى عبدالله المعيوف؛ وتصدى لتسديدة قوية من الدحيل، ورد ماريغا بتسديدة صاروخية، إلا أن الحارس صلاح زكريا تصدى لها، ليستمر ضغط الزعيم بحثًا عن تسجيل مزيد من الأهداف.

ماريغا
ماريغا – المصدر @Alhilal_FC

وتمكن ماريغا من هز الشباك بالهدف الرابع عند الدقيقة 27 بعد تمريرة من المعيوف، قبل أن يتصدى حارس الأزرق لتسديدة قوية، ونجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 39.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

وواصل الأزرق الضغط، ونجح في تسجيل الهدف السادس، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الدحيل بنتيجة 5/0.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
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