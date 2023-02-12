الهلال يحتفل بوصافة كأس العالم للأندية في بوليفارد رياض سيتي اليوم

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وبعد التنسيق مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة حفل تكريم لنجوم نادي الهلال اليوم الأحد وذلك بعد حصولهم على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

تفاصيل حفل تكريم نجوم الهلال

وقال وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” : ” احتفاءً بأبطال فريق الهلال، بعد مستوياتهم الكبيرة وتحقيقهم ثاني أندية العالم، وبعد التنسيق مع أخي المستشار تركي آل الشيخ، سيتم إقامة حفل تكريم للأبطال في بوليفارد الرياض سيتي مساء اليوم الأحد”.

أما تركي آل الشيخ فقال: ” حفل وزارة الرياضة، في مسرح محمد عبده في البوليفارد لتكريم وصيف أندية العالم”.

وسيُحيي حفل التكريم غنائيًا كل من راشد الفارس وماجد المهندس وفؤاد عبدالواحد.

وكان أزرق الرياض تُوج بالميدالية الفضية وذلك بعد الخسارة في النهائي أمام نادي ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-3.