Icon

الهلال يحتفل بوصافة كأس العالم للأندية في بوليفارد رياض سيتي اليوم Icon جانب من تتويج الهلال بالميدالية الفضية في كأس العالم للأندية Icon لقطات من تتويج النصر بـ الدوري السعودي للسيدات في نسخته الأولى Icon مكافأة مالية مجموعها 100 مليون ريال لـ الهلال بعد التتويج بالفضية Icon فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين  Icon ريال مدريد بطلًا لـ كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال Icon فييتو يضيف ثالث أهداف الهلال Icon فينسيوس جونيور يسجل خامس أهداف ريال مدريد Icon البرلمان العربي يناقش الأمن الغذائي بحضور رئيس الشورى Icon لحظة انهيار الأنقاض على فريق الإنقاذ في تركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
وزارة الرياضة تُكرم نجوم الأزرق بعد الوصول للنهائي

الهلال يحتفل بوصافة كأس العالم للأندية في بوليفارد رياض سيتي اليوم

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ صباحاً
الهلال يحتفل بوصافة كأس العالم للأندية في بوليفارد رياض سيتي اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وبعد التنسيق مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة حفل تكريم لنجوم نادي الهلال اليوم الأحد وذلك بعد حصولهم على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

تفاصيل حفل تكريم نجوم الهلال

وقال وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” : ” احتفاءً بأبطال فريق الهلال، بعد مستوياتهم الكبيرة وتحقيقهم ثاني أندية العالم، وبعد التنسيق مع أخي المستشار تركي آل الشيخ، سيتم إقامة حفل تكريم للأبطال في بوليفارد الرياض سيتي مساء اليوم الأحد”.

تتويج الهلال بالميدالية الفضية في كأس العالم للأندية

أما تركي آل الشيخ فقال: ” حفل وزارة الرياضة، في مسرح محمد عبده في البوليفارد لتكريم وصيف أندية العالم”.

وسيُحيي حفل التكريم غنائيًا كل من راشد الفارس وماجد المهندس وفؤاد عبدالواحد.

وكان أزرق الرياض تُوج بالميدالية الفضية وذلك بعد الخسارة في النهائي أمام نادي ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-3.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...
حصاد اليوم

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض
العالم

واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض

العالم
وظائف شاغرة في شركة Halliburton
وظائف

وظائف شاغرة في شركة Halliburton

وظائف
لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية
العالم

لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية

العالم
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...
غرائب

مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...

غرائب
الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي
العالم

الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc

وظائف