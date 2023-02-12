الهلال يحتفل بوصافة كأس العالم للأندية في بوليفارد رياض سيتي اليوم جانب من تتويج الهلال بالميدالية الفضية في كأس العالم للأندية لقطات من تتويج النصر بـ الدوري السعودي للسيدات في نسخته الأولى مكافأة مالية مجموعها 100 مليون ريال لـ الهلال بعد التتويج بالفضية فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ريال مدريد بطلًا لـ كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال فييتو يضيف ثالث أهداف الهلال فينسيوس جونيور يسجل خامس أهداف ريال مدريد البرلمان العربي يناقش الأمن الغذائي بحضور رئيس الشورى لحظة انهيار الأنقاض على فريق الإنقاذ في تركيا
أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وبعد التنسيق مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة حفل تكريم لنجوم نادي الهلال اليوم الأحد وذلك بعد حصولهم على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية 2022.
احتفاءً بأبطال فريق @Alhilal_FCقد يهمّك أيضاً
بعد مستوياتهم الكبيرة وتحقيقهم ثاني أندية العالم..
وبعد التنسيق مع أخي معالي المستشار @Turki_alalshikh
سيتم إقامة حفل تكريم للأبطال في #بوليفارد_رياض_سيتي مساء اليوم الأحد pic.twitter.com/jInkqyROH9
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) February 11, 2023
وقال وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” : ” احتفاءً بأبطال فريق الهلال، بعد مستوياتهم الكبيرة وتحقيقهم ثاني أندية العالم، وبعد التنسيق مع أخي المستشار تركي آل الشيخ، سيتم إقامة حفل تكريم للأبطال في بوليفارد الرياض سيتي مساء اليوم الأحد”.
أما تركي آل الشيخ فقال: ” حفل وزارة الرياضة، في مسرح محمد عبده في البوليفارد لتكريم وصيف أندية العالم”.
وسيُحيي حفل التكريم غنائيًا كل من راشد الفارس وماجد المهندس وفؤاد عبدالواحد.
وكان أزرق الرياض تُوج بالميدالية الفضية وذلك بعد الخسارة في النهائي أمام نادي ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-3.