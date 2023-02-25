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ضمن منافسات دوري الأبطال

الهلال يحلم بتكرار إنجاز الاتحاد الآسيوي

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
الهلال يحلم بتكرار إنجاز الاتحاد الآسيوي
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة التألق هذا الموسم، والتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

مواجهة قوية ضد الدحيل

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الدحيل القطري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، يوم غد الأحد عند الساعة السادسة مساء، على استاد الثمامة.

وكان الزعيم قد صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يسعى للتتويج

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالفوز على الدحيل، ومواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في المباراة النهائية، أملًا في الاحتفاظ باللقب؛ والتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه.

الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021
جانب من تتويج الزعيم بلقب آسيا 2021 – المصدر afc

وفي حالة فوز الزعيم باللقب القاري، سيصبح الأزرق ثاني فريق سعودي ينجح في تحقيق هذا الإنجاز بعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 2004 و2005، علمًا بأنه توج بالبطولة في أعوام 1991، 2000، 2019 و2021.

الاتحاد بطل دوري أبطال آسيا 2005
جانب من تتويج الاتحاد باللقب – المصدر @theAFCCL_ar
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