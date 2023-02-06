Icon

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم Icon كورتوا يغيب عن كأس العالم للأندية Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555 نقطة Icon زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب مدينة أمريكية   Icon مطار الملك خالد يحذر من ازدحام الطرق: احضروا قبل موعد الرحلة بوقت كاف Icon وفاة نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار تحت أنقاض الزلزال Icon لحظة إنقاذ شقيقين من تحت أنقاض الزلزال وسط فرحة عارمة من ذويهما Icon الهلال يحلم بتكرار إنجاز الرجاء والعين Icon الصحة: 65 إصابة كورونا جديدة و تعافي 45 Icon بطل الشتاء يحفز النصر للتتويج الثالث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في كأس العالم للأندية

الهلال يحلم بتكرار إنجاز الرجاء والعين

2023-02-06 الساعة 3:43
الهلال يحلم بتكرار إنجاز الرجاء والعين
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يأمل الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة التألق في كأس العالم للأندية 2022، والظهور بشكل مميز أمام فلامنجو البرازيلي.

الهلال يسعى للتأهل

ويطمح الزعيم للسير على خُطى الفرق العربية التي نجحت في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، حيث شهدت البطولة صعود فريقين عربيين، ما يُحفز كتيبة دياز لتجاوز عقبة فلامنجو البرازيلي، وخطف بطاقة التأهل.

قد يهمّك أيضاً
Img

ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

Img

وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي هو أول ناد عربي يصعد لنهائي كأس العالم للأندية في نسخة عام 2013 التي أُقيمت في المغرب، وواجه بايرن ميونيخ بقيادة بيب غوارديولا، وفاز البافاري بنتيجة 2/0.

الرجاء وبايرن ميونيخ
جانب من مباراة الرجاء والبايرن

ويُعد العين الإماراتي ثاني فريق عربي ينجح في التأهل للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات، وتمكن المرينغي بطل دوري أبطال أوروبا من تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

العين وريال مدريد
جانب من مباراة العين وريال مدريد

مواجهة قوية ضد فلامنجو

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد فلامنجو البرازيلي على ملعب ابن بطوطة “طنجة الكبير”، يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2022.

تشهد مواجهة فلامنجو البرازيلي غياب أكثر من لاعب مؤثر من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ومن أبرزهم محمد كنو بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة الوداد المغربي، والبيروفي أندريه كاريلو بعد إصابته.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة