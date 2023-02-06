الهلال يحلم بتكرار إنجاز الرجاء والعين

يأمل الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة التألق في كأس العالم للأندية 2022، والظهور بشكل مميز أمام فلامنجو البرازيلي.

الهلال يسعى للتأهل

ويطمح الزعيم للسير على خُطى الفرق العربية التي نجحت في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، حيث شهدت البطولة صعود فريقين عربيين، ما يُحفز كتيبة دياز لتجاوز عقبة فلامنجو البرازيلي، وخطف بطاقة التأهل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي هو أول ناد عربي يصعد لنهائي كأس العالم للأندية في نسخة عام 2013 التي أُقيمت في المغرب، وواجه بايرن ميونيخ بقيادة بيب غوارديولا، وفاز البافاري بنتيجة 2/0.

ويُعد العين الإماراتي ثاني فريق عربي ينجح في التأهل للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات، وتمكن المرينغي بطل دوري أبطال أوروبا من تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

مواجهة قوية ضد فلامنجو

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد فلامنجو البرازيلي على ملعب ابن بطوطة “طنجة الكبير”، يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2022.

تشهد مواجهة فلامنجو البرازيلي غياب أكثر من لاعب مؤثر من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ومن أبرزهم محمد كنو بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة الوداد المغربي، والبيروفي أندريه كاريلو بعد إصابته.