الهلال يرفع عرضه لضم ميسي

تواصل إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، محاولاتها لضم نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الهلال يواصل مفاوضاته لضم ميسي

وكشف الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، آخر كواليس مفاوضات الهلال لضم ميسي، حيث أكد أن الإدارة ستُقدم عرضًا جديدًا لنجم سان جيرمان، بعد رفض العرض الأول الذي يُقدر بـ300 مليون دولار سنويًا.

وأضاف جاليتي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة الهلال تحاول إقناع ميسي بمنحه ضعف راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر أي سيحصل على راتب سنوي يتراوح من 400 لـ450 مليون دولار.

وأكدت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية، أن نادي الهلال يرغب في ضم ميسي، خاصة أن عقده سينتهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يحسم موقفه سواء بتجديد العقد أو الرحيل لأي ناد آخر.

الهلال وصيف العالم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، ليصطدم بريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 5/3، ليحصد المركز الثاني، ويتوج بالميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق الزعيم عدة أرقام مميزة في كأس العالم للأندية، حيث إنه أصبح أول ناد سعودي يتأهل إلى النهائي، وحطم رقمه في آخر مشاركتين بالحصول على المركز الرابع، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الاتحاد في 2005.