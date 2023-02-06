الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للظهور بشكل مميز ضد فلامنجو البرازيلي، وخطف بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

مواجهة قوية بنصف النهائي

ويحتضن ملعب ابن بطوطة “طنجة الكبير”، مباراة الهلال ضد فلامنجو، يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2022.

الهلال يسعى لتحقيق أول فوز

وتُعد مباراة الهلال ضد فلامنجو هي الرابعة بين الفرق السعودية ونظيرتها البرازيلية في مونديال الأندية، ولم ينجح أي ناد سعودي في الفوز، حيث خسروا الثلاث مواجهات السابقة، ما يُحفز الزعيم لتحقيق الفوز غدًا.

وتعود أولى المواجهة السعودية والبرازيلية في كأس العالم للأندية إلى النسخة الأولى من البطولة عام 2000، عندما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز على نظيره النصر بهدفين دون رد.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره ساو باولو في مونديال الأندية نسخة عام 2005 التي أُقيمت في اليابان، وظهر العميد بشكل جيد، ولكنه خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره فلامنجو في كأس العالم للأندية عام 2019 في قطر، وتألق الزعيم في الشوط الأول وتقدم بهدف، إلا أن الفريق البرازيلي انتفض وسجل ثلاثية في الشوط الثاني.