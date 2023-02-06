Icon

اتفاقية لتطوير البنية التحتية الرقمية بين داون تاون ووزارة الاتصالات Icon 3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم Icon ليب 2023 يستعرض أحدث حلول البنية التحتية لأنظمة المدفوعات Icon نائب جمهوري : المنطاد الصيني أسقط هيبة أمريكا Icon نتائج العرب ضد الفرق البرازيلية في مونديال الأندية Icon والد الإعلامي عبدالله التمياط في ذمة الله Icon الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23 Icon حقيقة فسخ يوفنتوس عقد بوغبا Icon شراكة استراتيجية بين أرامكو وزوم Icon وظائف شاغرة في مركز التعليم الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات مونديال الأندية

الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية

2023-02-06 الساعة 5:44
الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للظهور بشكل مميز ضد فلامنجو البرازيلي، وخطف بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

مواجهة قوية بنصف النهائي

ويحتضن ملعب ابن بطوطة “طنجة الكبير”، مباراة الهلال ضد فلامنجو، يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

الحياة الفطرية تعلق على مقطع اصطياد 3 وعول برية

Img

وظائف بـ مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يسعى لتحقيق أول فوز

وتُعد مباراة الهلال ضد فلامنجو هي الرابعة بين الفرق السعودية ونظيرتها البرازيلية في مونديال الأندية، ولم ينجح أي ناد سعودي في الفوز، حيث خسروا الثلاث مواجهات السابقة، ما يُحفز الزعيم لتحقيق الفوز غدًا.

كأس العالم للأندية
كأس البطولة

وتعود أولى المواجهة السعودية والبرازيلية في كأس العالم للأندية إلى النسخة الأولى من البطولة عام 2000، عندما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز على نظيره النصر بهدفين دون رد.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره ساو باولو في مونديال الأندية نسخة عام 2005 التي أُقيمت في اليابان، وظهر العميد بشكل جيد، ولكنه خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الاتحاد وساو باولو في كأس العالم للأندية 2005
جانب من مباراة الاتحاد وساو باولو

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره فلامنجو في كأس العالم للأندية عام 2019 في قطر، وتألق الزعيم في الشوط الأول وتقدم بهدف، إلا أن الفريق البرازيلي انتفض وسجل ثلاثية في الشوط الثاني.

الهلال ضد فلامنغو
جانب من مباراة للهلال وفلامنجو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة