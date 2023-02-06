الهلال يستهدف إنجازًا فريدًا ضد فلامنجو

يأمل الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لتحقيق إنجاز استثنائي في كأس العالم للأندية، وتجاوز عقبة فريق فلامنجو البرازيلي.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد فلامنجو البرازيلي على ملعب ابن بطوطة “طنجة الكبير”، يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

الهلال يحلم بالتأهل

ويطمح الهلال لتحقيق الفوز على فلامنجو، والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، حيث إنه اكتفى بتحقيق المركز الرابع في نسختي 2019 و2021، ما يُحفز لاعبيه لتحقيق إنجاز فريد.

وفي حالة تأهل الزعيم إلى نهائي كأس العالم للأندية سيكون ثالث فريق عربي، بعد الرجاء المغربي في نسخة 2013 عندما خسر النهائي ضد بايرن ميونيخ الألماني، والعين الإماراتي في 2018، وهُزم أمام ريال مدريد.

ويسعى الهلال للثأر بعد خسارته ضد فلامنجو في نصف نهائي مونديال الأندية 2019، والتي شهدت الظهور الأول للفريقين في البطولة، وتألق الزعيم في الشوط الأول وتقدم بهدف، وتألق الفريق البرازيلي وسجل ثلاثية بالشوط الثاني.

وتُعد المواجهة المقبلة مختلفة عن السابقة، حيث إن الزعيم اكتسب خبرة المشاركة في كأس العالم للأندية، كما أن معظم لاعبيه سواء المحليين أو الأجانب شاركوا في النسخ الماضية معه، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في الإصابات التي ضربت صفوفه.