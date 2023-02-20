الهلال يستهدف التأهل الآسيوي التاسع

يسعى الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتين رامون دياز، للظهور بشكل مميز ضد شباب أهلي دبي الإماراتي، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في دوري أبطال آسيا 2022.

مواجهة قوية اليوم

ويلعب الهلال ضد شباب أهلي دبي الإماراتي، اليوم الاثنين عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، على استاد الجنوب في الدوحة.

وكان الزعيم قد تأهل إلى دور الـ16، بعدما تصدر ترتيب مجموعته، ويطمح في مواصلة تألقه، أملًا في الحفاظ على اللقب الآسيوي، فيما صعد شباب أهلي دبي كوصيف لمجموعته، ويسعى لتحقيق مفاجأة والتأهل.

الهلال يبحث عن التأهل التاسع

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة اليوم بحثًا عن التأهل للمرة التاسعة إلى منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بمسمى البطولة الحديث منذ عام 2003.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التأهل في مواسم 2007، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2019 و2021.

المواجهات ضد الفرق الإماراتية

وتُعد مباراة اليوم هي السادسة للأزرق أمام الأندية الإماراتية في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا منذ مسماها الحالي، حيث فاز الزعيم 3 مرات وخسر مرتين أمام الوحدة في 2007، وشباب أهلي دبي عام 2015.

ونجح الزعيم في إقصاء بني ياس من الدور ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا 2012، وأطاح بالفريق الأول لكرة القدم بنادي العين من الدور نصف النهائي في 2014، والدور ربع النهائي نسخة عام 2017.