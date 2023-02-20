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خلال مواجهة شباب أهلي دبي

الهلال يستهدف التأهل الآسيوي التاسع

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ مساءً
الهلال يستهدف التأهل الآسيوي التاسع
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتين رامون دياز، للظهور بشكل مميز ضد شباب أهلي دبي الإماراتي، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في دوري أبطال آسيا 2022.

مواجهة قوية اليوم

ويلعب الهلال ضد شباب أهلي دبي الإماراتي، اليوم الاثنين عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، على استاد الجنوب في الدوحة.

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وكان الزعيم قد تأهل إلى دور الـ16، بعدما تصدر ترتيب مجموعته، ويطمح في مواصلة تألقه، أملًا في الحفاظ على اللقب الآسيوي، فيما صعد شباب أهلي دبي كوصيف لمجموعته، ويسعى لتحقيق مفاجأة والتأهل.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يبحث عن التأهل التاسع

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة اليوم بحثًا عن التأهل للمرة التاسعة إلى منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بمسمى البطولة الحديث منذ عام 2003.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التأهل في مواسم 2007، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2019 و2021.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @fifaworldcup_ar

المواجهات ضد الفرق الإماراتية

وتُعد مباراة اليوم هي السادسة للأزرق أمام الأندية الإماراتية في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا منذ مسماها الحالي، حيث فاز الزعيم 3 مرات وخسر مرتين أمام الوحدة في 2007، وشباب أهلي دبي عام 2015.

ونجح الزعيم في إقصاء بني ياس من الدور ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا 2012، وأطاح بالفريق الأول لكرة القدم بنادي العين من الدور نصف النهائي في 2014، والدور ربع النهائي نسخة عام 2017.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي
جانب من مباراة سابقة بين الفريقين

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