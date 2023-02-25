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في دوري أبطال آسيا

الهلال يستهدف الفوز الثالث ضد الدحيل

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
الهلال يستهدف الفوز الثالث ضد الدحيل
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الدحيل، في دوري أبطال آسيا 2022، في ظل المستوى المميز للفريقين المنافسة القوية بينهما لخطف بطاقة التأهل.

نصف نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الدحيل القطري على استاد الثمامة، يوم غد الأحد عند الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وكان الزعيم قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

مباريات الهلال ضد الدحيل

وتُعد مباراة الهلال ضد الدحيل هي السابعة بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز مرتين، وتعادلا في 3 مباريات، وخسر مرة واحدة في ذهاب ثمن نهائي نسخة عام 2013.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل 13 هدفًا خلال مواجهاته السابقة ضد الدحيل القطري، فيما اهتزت شباكه 9 مرات.

الهلال ضد الدحيل
جانب من مباراة سابقة

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين إلى شهر مايو عام 2019، عندما تقابلا في مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويطمح الزعيم في مواصلة تألقه بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل إلى المباراة النهائية، أملًا في الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021
جانب من تتويج الزعيم بلقب آسيا 2021 – المصدر afc
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