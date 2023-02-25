الهلال يستهدف الفوز الثالث ضد الدحيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الدحيل، في دوري أبطال آسيا 2022، في ظل المستوى المميز للفريقين المنافسة القوية بينهما لخطف بطاقة التأهل.

نصف نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الدحيل القطري على استاد الثمامة، يوم غد الأحد عند الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وكان الزعيم قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

مباريات الهلال ضد الدحيل

وتُعد مباراة الهلال ضد الدحيل هي السابعة بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز مرتين، وتعادلا في 3 مباريات، وخسر مرة واحدة في ذهاب ثمن نهائي نسخة عام 2013.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل 13 هدفًا خلال مواجهاته السابقة ضد الدحيل القطري، فيما اهتزت شباكه 9 مرات.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين إلى شهر مايو عام 2019، عندما تقابلا في مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويطمح الزعيم في مواصلة تألقه بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل إلى المباراة النهائية، أملًا في الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.