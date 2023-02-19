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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

الهلال يستهدف الفوز الثالث ضد شباب الأهلي دبي

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
الهلال يستهدف الفوز الثالث ضد شباب الأهلي دبي
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز؛ وخطف بطاقة التأهل.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي

ويحتضن استاد الجنوب في الدوحة، مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، يوم غد الاثنين عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

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وكان الزعيم قد تأهل إلى دور الـ16، بعدما تصدر ترتيب مجموعته، ويطمح في مواصلة تألقه، أملًا في الحفاظ على اللقب الآسيوي، فيما صعد شباب الأهلي دبي كوصيف لمجموعته، ويسعى لتحقيق مفاجأة والتأهل.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

تاريخ مواجهات الفريقين

وتُعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي غدًا هي السادسة بينهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وتعود المواجهة الأولى إلى نسخة عام 2009، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين مقابل هدف.

ولعب الفريقان في نسخة 2010، وتمكن الزعيم من تحقيق الفوز بنتيجة 3/2، وتعادلا بهدفين لكل منهما في 2014، وتواجها في الدور قبل النهائي لنسخة 2015، وتعادلا إيجابيًا ذهابًا، وفاز شباب الأهلي دبي الإماراتي إيابًا بنتيجة 3/2.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي
جانب من مباراة سابقة

الزعيم يسعى لمواصلة التألق

ويدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة شباب الأهلي دبي بمعنويات مرتفعة، بعد نجاحهم في الحصول على الميدالية الفضية بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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