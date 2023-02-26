الهلال يسجل هدفين ضد الدحيل في 5 دقائق

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل هدفين ضد الدحيل القطري، ليتقدم بثلاثة أهداف دون رد بعد مرور 15 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء.

تقدم الهلال ضد الدحيل

ويلعب الهلال ضد الدحيل الآن على استاد الثمامة في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وبدأت المباراة بضغط كبير من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لينجح النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك الدحيل من تسديدة قوية بعد مرور دقيقتين فقط.

وسيطر الزعيم على المباراة، ونجح إيغالو في تعزيز تقدم الأزرق بهدف ثان عند الدقيقة 10، قبل أن يسجل المالي موى ماريغا الهدف الثالث عند الدقيقة 14 بعد تلقيه تمريرة مميزة من سالم الدوسري.

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وكان الزعيم قد نجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.