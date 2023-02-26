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ضمن منافسات نصف نهائي آسيا

الهلال يسجل هدفين ضد الدحيل في 5 دقائق

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
الهلال يسجل هدفين ضد الدحيل في 5 دقائق
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل هدفين ضد الدحيل القطري، ليتقدم بثلاثة أهداف دون رد بعد مرور 15 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء.

تقدم الهلال ضد الدحيل

ويلعب الهلال ضد الدحيل الآن على استاد الثمامة في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال ضد الدحيل
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وبدأت المباراة بضغط كبير من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لينجح النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك الدحيل من تسديدة قوية بعد مرور دقيقتين فقط.

وسيطر الزعيم على المباراة، ونجح إيغالو في تعزيز تقدم الأزرق بهدف ثان عند الدقيقة 10، قبل أن يسجل المالي موى ماريغا الهدف الثالث عند الدقيقة 14 بعد تلقيه تمريرة مميزة من سالم الدوسري.

إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وكان الزعيم قد نجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
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