الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

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يأمل الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، الظهور بشكل مميز في بطولة كأس العالم للأندية، وتجاوز عقبة الوداد البيضاوي المغربي.
ويلعب الهلال ضد الوداد على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، اليوم السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار مواجهات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، مساء يوم الثلاثاء المقبل.
ويطمح الهلال، لتكرار إنجاز النصر، صاحب أول مواجهة تجمع فريق سعودي بآخر مغربي في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية التي أُقيمت في البرازيل عام 2000، عندما نجح العالمي في الفوز على الرجاء بنتيجة 4/3.
ويسعى الزعيم أن تكون مشاركته في مونديال الأندية بداية لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى المسار الصحيح، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي عرض اللاعبين ودياز لانتقادات كبيرة من الجماهير.
على الجانب الآخر، تصطدم رغبة الهلال بحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد بتحقيق الفوز في بداية مشواره، خاصة أن البطولة على ملعبه ووسط جماهيره، بجانب التطور الكبير في أداء الفريق مع مدربه مهدي النفطي.