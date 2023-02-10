الهلال يسعى لكسر تفوق الريال أمام الأندية السعودية بمونديال الأندية

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال غدًا، مواجهة قوية ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2022، والمقامة حاليًّا في المغرب.

الهلال يواجه ريال مدريد بعد 23 سنة

أزرق الرياض يواجه لأول مرة نادي ريال مدريد في نهائي بطولة رسمية، علمًا بأن الريال سبق له أن تقابل مرة واحدة مع نادٍ سعودي في كأس العالم للأندية، وكان ضد نادي النصر في عام 2000 بالبرازيل، وفاز ريال مدريد بنتيجة 3/ 1.

إنجازات عديدة لـ الأزرق بمونديال الأندية بالمشاركة الثالثة

الأزرق يسعى لكتابة التاريخ بالفوز على ريال مدريد ليكون أول نادٍ عربي وآسيوي يهزم الريال ويُتوج ببطولة عالمية على حسابه رغم صعوبة المهمة.

كما أصبح الأزرق أول فريق من آسيا يتأهل لنهائي مونديال الأندية وهو بطل قارته، كما أصبح ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي المونديال بعد الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي.

كذلك أصبح أزرق الرياض أول فريق سعودي يصل لنهائي مونديال الأندية، كما ضمن الأزرق الحصول على ميدالية للسعودية في كأس العالم للأندية لأول مرة.