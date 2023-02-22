الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد فولاذ

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة نظيره فولاذ الإيراني، ومواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا 2022.
ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد فولاذ الإيراني، يوم غد الخميس عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الجنوب في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وتُعد مواجهة الغد ضد فولاذ هي الثالثة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سبق وتقابلا في مرحلة المجموعات نسخة عام 2015، وفاز الزعيم ذهابًا بهدفين دون رد، وتعادلا سلبيًا إيابًا.
ويسعى الزعيم لتكرار سيناريو النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، عندما اصطدم بفريق إيراني أيضًا ضمن منافسات ربع النهائي، حيث نجح الأزرق في الفوز على بيرسبوليس بثلاثية دون رد.
وواصل الهلال مشواره في البطولة، حيث واجه النصر في الدور نصف النهائي، وفاز بهدفين مقابل هدف، قبل أن يصطدم بفريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في النهائي، وفاز بهدفين دون رد، ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا.