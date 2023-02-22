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في دوري أبطال آسيا

الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد فولاذ

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد فولاذ
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة نظيره فولاذ الإيراني، ومواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا 2022.

مواجهات الهلال ضد فولاذ

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد فولاذ الإيراني، يوم غد الخميس عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الجنوب في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وتُعد مواجهة الغد ضد فولاذ هي الثالثة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سبق وتقابلا في مرحلة المجموعات نسخة عام 2015، وفاز الزعيم ذهابًا بهدفين دون رد، وتعادلا سلبيًا إيابًا.

لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

تكرار سيناريو الموسم الماضي

ويسعى الزعيم لتكرار سيناريو النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، عندما اصطدم بفريق إيراني أيضًا ضمن منافسات ربع النهائي، حيث نجح الأزرق في الفوز على بيرسبوليس بثلاثية دون رد.

وواصل الهلال مشواره في البطولة، حيث واجه النصر في الدور نصف النهائي، وفاز بهدفين مقابل هدف، قبل أن يصطدم بفريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في النهائي، وفاز بهدفين دون رد، ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021
جانب من تتويج الزعيم بلقب آسيا 2021 – المصدر afc
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