الهلال يسيطر على التشكيل المثالي للأدوار الإقصائية بآسيا 2022

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا 2022، ليسيطر لاعبوه على التشكيل المثالي.
وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، عن التشكيل المثالي للأدوار الإقصائية، وشهد تواجد 5 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.
وجاء التشكيل المثالي للأدوار الإقصائية، كالتالي؛ حارس مرمى الزعيم، عبدالله المعيوف، وفي الدفاع زميله؛ سعود عبدالحميد، وعارف أغاسي “فولاذ الإيراني”، وثنائي الشباب، سعيد الربيعي ومتعب الحربي.
ويتواجد في الوسط والهجوم بالتشكيل المثالي، كل من؛ إيفر بانيغا “الشباب”، وثنائي فريق الدحيل القطري، نام تاي هي وإدميلسون، بالإضافة إلى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، أوديون إيغالو وموسى ماريغا.
ولعب الأزرق ضد الدحيل القطري بالأمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ونجح في تحقيق فوز عريض بسبعة أهداف دون رد، ليضرب موعدًا مع أوراوا ريد دايموندز في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022.