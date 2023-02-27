الهلال يصل للفوز رقم 100 في دوري أبطال آسيا

وصل الفريق الكروي الأول في نادي الهلال إلى الفوز رقم 100 في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على نادي الدحيل القطري في نصف نهائي البطولة أمس الأحد بسبعة أهداف دون رد.

وحقق الأزرق 100 فوز في البطولة الآسيوية، كما سجل 318 هدفًا بعد فوزه بسباعية على الدحيل، كما يُعد الفوز بنتيجة 7/ 0 هي أكبر نتيجة فوز حققها الهلال في دور نصف النهائي في البطولة.

طلب الهلال

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية أن أزرق الرياض طلب من وزارة الرياضة إقامة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض يوم 29 إبريل المقبل.

وذكر الإعلامي وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد” أن أزرق الرياض طلب إقامة ذهاب نهائي أبطال آسيا على درة الملاعب من أجل الحضور الجماهيري الكثيف مثل العام قبل الماضي، حينما واجه أزرق الرياض فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2021 على ملعب الملك فهد الدولي وفاز الأزرق وقتها باللقب بعد الفوز بثنائية دون رد.