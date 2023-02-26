الهلال يضرب موعدًا مع أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، لمواجهة نادي أوراوا الياباني، وذلك بعد الفوز العريض على نادي الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد.

وبدأت المباراة التي أُقيمت على استاد الثمامة بشكل سريع، حيث فرض الزعيم سيطرته منذ الدقائق الأولى، لينجح مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو في فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة قوية بعد مرور دقيقتين.

الدحيل ضد الهلال

وواصل الزعيم الاستحواذ، قبل أن يسجل إيجالو الهدف الثاني عند الدقيقة العاشرة، وتمكن المهاجم المالي موسى ماريجا من هز شباك الدحيل الهدف الثالث عند الدقيقة 14، بعد تلقيه تمريرة مميزة من سالم الدوسري.

وتألق حارس المرمى عبدالله المعيوف؛ وتصدى لتسديدة قوية من الدحيل، ورد ماريغا بتسديدة صاروخية، إلا أن الحارس صلاح زكريا تصدى لها، ليستمر ضغط الزعيم بحثًا عن تسجيل مزيد من الأهداف.

وتمكن ماريجا من هز الشباك بالهدف الرابع عند الدقيقة 27 بعد تمريرة من المعيوف، قبل أن يتصدى حارس الأزرق لتسديدة قوية، ونجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 39.

4 أهداف لـ إيجالو

وفي الشوط الثاني، عزز المهاجم إيجالو من تقدم نادي الهلال بالهدفين السادس والسابع للأزرق مع إحراز 4 أهداف شخصية له في مباراة الدحيل، حيث سجل النجم النيجيري هدفه الثالث والسادس لأزرق الرياض في الدقيقة الثالثة مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة، ليحرز الهاتريك.

ثم واصل المهاجم النيجيري تألقه تهديفيًا ليضيف الهدف الرابع له على المستوى الشخصي والسابع لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ64 من عمر المباراة.

سيواجه الهلال في الدور النهائي لـ دوري أبطال آسيا، نادي أوراوا حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 29 أبريل المقبل، ثم في السادس من مايو تُقام مباراة العودة في تكرار لنسخة 2019، حيث فاز الأزرق ذهابًا وإيابًا على نادي أوراوا ليحصد اللقب الثالث له آنذاك في دوري أبطال آسيا.