الهلال يطلب إقامة ذهاب نهائي أبطال آسيا على ملعب الملك فهد

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال طلب من وزارة الرياضة إقامة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض يوم 29 أبريل المقبل.

الهلال يتفاءل بـ ملعب الملك فهد

وذكر الإعلامي وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد” أن أزرق الرياض طلب إقامة ذهاب نهائي أبطال آسيا على درة الملاعب من أجل الحضور الجماهيري الكثيف مثل العام قبل الماضي، حينما واجه أزرق الرياض فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2021 على ملعب الملك فهد الدولي وفاز الأزرق وقتها باللقب بعد الفوز بثنائية دون رد.

وسينطلق لقاء الذهاب يوم 29 إبريل المقبل في الرياض بين الأزرق وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان يوم السادس من مايو.

ويطمح الأزرق لنيل لقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز بالبطولة 4 مرات أعوام 1992 و2000 و2019 و2021.