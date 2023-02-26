صالح الحمادي: التنافس كان قويًّا بين اليابانيين والسعوديين في كأس السعودية لقطات لحبات البرد تكسو غرب الدوادمي الهلال يطلب إقامة ذهاب نهائي أبطال آسيا على ملعب الملك فهد أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب شهداء وحرائق واقتحامات وليلة ساخنة في قرى نابلس أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز ألميريا على برشلونة ياسر القحطاني: الهلال يُشبه ريال مدريد 2000 ريال غرامة نقل ركاب أكثر من العدد المحدد في رخصة السير برشلونة يسقط في فخ الخسارة أمام ألميريا 10 آلاف زيارة تفتيشية للزكاة والضريبة خلال يناير
كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال طلب من وزارة الرياضة إقامة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض يوم 29 أبريل المقبل.
#الهلال يطلب استاد الملك فهد لذهاب نهائي آسيا .. الوعد بعد 62 يوما#الهلال_اوراوا#الهلال_الدحيل
#نصف_نهائي_دوري_أبطال_آسيا#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 26, 2023
وذكر الإعلامي وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد” أن أزرق الرياض طلب إقامة ذهاب نهائي أبطال آسيا على درة الملاعب من أجل الحضور الجماهيري الكثيف مثل العام قبل الماضي، حينما واجه أزرق الرياض فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2021 على ملعب الملك فهد الدولي وفاز الأزرق وقتها باللقب بعد الفوز بثنائية دون رد.
وسينطلق لقاء الذهاب يوم 29 إبريل المقبل في الرياض بين الأزرق وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان يوم السادس من مايو.
ويطمح الأزرق لنيل لقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز بالبطولة 4 مرات أعوام 1992 و2000 و2019 و2021.