الهلال يفتح ملف دوري أبطال آسيا اليوم

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز الاستعداد لمنافسات دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الأربعاء.

الهلال يستعد لدوري أبطال آسيا

وكان دياز قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة من التدريبات الجماعية، بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية، وذلك عقب تأجيل مواجهة الفيحاء في دوري روشن السعودي إلى وقت آخر.

ويعود الهلال إلى التدريبات الجماعية اليوم، استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال آسيا، حيث سيعمل دياز على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، وتطبيق الجمل التكتيكية خلال اليومين القادمين، قبل السفر إلى قطر، السبت المقبل.

وتُقام منافسات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا بنظام التجمع في قطر، حيث سيصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وصافة العالم

ويدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة شباب الأهلي دبي بمعنويات مرتفعة، بعد نجاحهم في الحصول على الميدالية الفضية بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

ويطمح دياز في الظهور بشكل مميز بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم لتجاوز عقبة شباب الأهلي دبي، والتأهل إلى الدور التالي، للمنافسة على اللقب هذا الموسم.