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بعد أن تعرض لها أمام الوداد

الهلال يكشف آخر تطورات إصابة أندري كاريلو

2023-02-04 الساعة 10:53
الهلال يكشف آخر تطورات إصابة أندري كاريلو
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الهلال آخر تطورات إصابة اللاعب البيروفي أندري كاريلو، وذلك بعد أن تعرض لها في مباراة الوداد البيضاوي المغربي في ربع نهائي كأس العالم للأندية عصر اليوم السبت.

وقال النادي في بيان له عبر حسابه في “تويتر” إن كاريلو نُقل لأحد المستشفيات في مدينة الرباط المغربية، لإجراء فحوصات طبية، وذلك بعد تعرضه لإصابة في أربطة المفصل أثناء مجريات لقاء الوداد.

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موعد مباراة الهلال وفلامنجو

وسيواجه أزرق الرياض، فلامنجو البرازيلي مساء الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.

وسبق لـ الأزرق، أن تقابل مع فلامنجو في كأس العالم للأندية نسخة 2019، ووقتها فاز فلامنجو بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل لـ فلامنجو كل من جورجيان دي أراسكايتا وبرونو هنريكي وعلي البليهي بالخطأ في مرماه، بينما سجل لأزرق الرياض اللاعب سالم الدوسري.

أندري كاريلو لاعب الهلال

وكان الهلال، هزم الوداد بنتيجة 5-3 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق.

وسجل فريق الوداد هدف التقدم بالدقيقة الـ52 عبر اللاعب أيوب العملود، ثم نجح الهلال في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب محمد كنو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ93.

وانتقل الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد التعادل بنتيجة 1-1، ليستمر التعادل كما هو، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق أزرق الرياض.

 

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