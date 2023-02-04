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بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية

الهلال يهزم الوداد في عقر داره ويصعد لنصف نهائي كأس العالم للأندية

2023-02-04 الساعة 8:35
الهلال يهزم الوداد في عقر داره ويصعد لنصف نهائي كأس العالم للأندية
المواطن - محمد سمعه

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صعد فريق الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح على فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وكان الشوط الأول من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي، حيث بدأ الشوط بضغط هجومي قوي من قبل فريق الوداد البيضاوي، حيث سنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الثانية ولكنها مرت بسلام على مرمى الهلال.

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وعند حلول الدقيقة الخامسة، كاد الوداد يُسجل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وسجل الوداد هدفًا بالدقيقة الـ18، ولكن حكم المباراة قام بإلغائه بداعي وجود تسلل على مهاجم الفريق المغربي.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الهلال إلى نصف النهائي

ومع بداية الشوط الثاني، سجل فريق الوداد هدف التقدم بالدقيقة الـ52 عبر اللاعب أيوب العملود، ثم نجح الهلال في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب محمد كنو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ93.

الوداد الرياضي ضد الهلال

وانتقل الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد التعادل بنتيجة 1-1، ليستمر التعادل كما هو، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق أزرق الرياض.

سيواجه أزرق الرياض نادي فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

 

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