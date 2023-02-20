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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

الهلال يهز شباك شباب الأهلي مرتين في 7 دقائق

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
الهلال يهز شباك شباب الأهلي مرتين في 7 دقائق
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل هدفين في شباك نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي خلال 7 دقائق فقط.

جانغ يسجل الهدف الثاني

ويلعب الهلال ضد شباب أهلي دبي الإماراتي الآن على استاد الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهى الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد عن طريق النيجيري أوديون إيغالو.

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إيغالو
احتفال إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

وبدأ الزعيم الشوط الثاني بشكل ضاغط، وتمكن جانغ هيون سو من هز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 73، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، قبل أن يسجل لوسيانو فييتو الهدف الثالث عند الدقيقة 79 بتمريرة من سالم الدوسري.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الزعيم أمام شباب الأهلي

وكان الزعيم قد تأهل إلى دور الـ16، بعدما تصدر ترتيب مجموعته، ويطمح في مواصلة تألقه، أملًا في الحفاظ على اللقب الآسيوي، فيما صعد شباب أهلي دبي كوصيف لمجموعته، ويسعى لتحقيق مفاجأة والتأهل.

وسبق أن لعب الهلال ضد شباب أهلي دبي 5 مرات من قبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين، وخسر مرة واحدة فقط.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي 1
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

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