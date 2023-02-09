الهلال يواجه ريال مدريد للمرة الأولى في نهائي كأس العالم للأندية

صعد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1 في دور نصف النهائي.

ريال مدريد يفوز بثلاثية

وبدأ المارد الأحمر المباراة بضغط هجومي وبشكل جيد أمام الريال، حيث أهدر 3 فرص تهديفية محققة عبر كل من محمد شريف ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات، كذلك أهدر الريال فرصة إحراز هدف التقدم عبر اللاعب رودريجو بعد ارتطام الكرة في العارضة.

د65' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق علي معلول 🎙 بصوت عبدالله الحربي ريال مدريد 2 × 1 الأهلي#ريال_مدريد_الاهلي

⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/jozGLoscPe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2023

ولكن عند حلول الدقيقة الـ41 وبخطأ مشترك من اللاعبين أليو ديانج ومحمود متولي، تمكن الريال من إحراز الهدف الأول عبر البرازيلي فينسيوس جونيور.

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الثانية تمكن الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي من إحراز الهدف الثاني للريال بعد ارتداد الكرة من الحارس محمد الشناوي.

وظل الأهلي يضغط، حتى تمكن اللاعب التونسي علي معلول من إحراز هدف تقليص الفارق لـ المارد الأحمر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65.

الهدف الأول لـ ريال مدريد عن طريق فينيسيوس 🎙 بصوت عبدالله الحربي ريال مدريد 1 × 0 الأهلي#ريال_مدريد_الاهلي

⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/KjAwIi2mPR — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2023

وتصدى الشناوي لـ ركلة جزاء من اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة الـ86، لكن الريال سجل الهدف الثالث عبر اللاعب رودريجو في الدقيقة الـ93، واللاعب سيرخيو أريباس أضاف الهدف الرابع للريال بالدقيقة الـ98.

وسيلعب الريال مع الهلال في النهائي يوم السبت المقبل، بينما يلعب الأهلي مع فلامنجو البرازيلي على مباراة تحديد المركز الثالث عصر السبت المقبل أيضًا.