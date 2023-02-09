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بعد فوز الريال على الأهلي المصري

الهلال يواجه ريال مدريد للمرة الأولى في نهائي كأس العالم للأندية

2023-02-09 الساعة 12:01
الهلال يواجه ريال مدريد للمرة الأولى في نهائي كأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1 في دور نصف النهائي.

ريال مدريد يفوز بثلاثية

وبدأ المارد الأحمر المباراة بضغط هجومي وبشكل جيد أمام الريال، حيث أهدر 3 فرص تهديفية محققة عبر كل من محمد شريف ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات، كذلك أهدر الريال فرصة إحراز هدف التقدم عبر اللاعب رودريجو بعد ارتطام الكرة في العارضة.

ولكن عند حلول الدقيقة الـ41 وبخطأ مشترك من اللاعبين أليو ديانج ومحمود متولي، تمكن الريال من إحراز الهدف الأول عبر البرازيلي فينسيوس جونيور.

فينسيوس جونيور - الأهلي وريال مدريد

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الثانية تمكن الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي من إحراز الهدف الثاني للريال بعد ارتداد الكرة من الحارس محمد الشناوي.

وظل الأهلي يضغط، حتى تمكن اللاعب التونسي علي معلول من إحراز هدف تقليص الفارق لـ المارد الأحمر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65.

وتصدى الشناوي لـ ركلة جزاء من اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة الـ86، لكن الريال سجل الهدف الثالث عبر اللاعب رودريجو في الدقيقة الـ93، واللاعب سيرخيو أريباس أضاف الهدف الرابع للريال بالدقيقة الـ98.

وسيلعب الريال مع الهلال في النهائي يوم السبت المقبل، بينما يلعب الأهلي مع فلامنجو البرازيلي على مباراة تحديد المركز الثالث عصر السبت المقبل أيضًا.

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